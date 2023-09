Indonezia este cel mai mare producator de nichel din lume, o componenta esentiala a bateriilor de masini electrice. Ministrul Energiei si Resurselor Minerale, Arifin Tasrif, a prognozat ca, raportat la consumul actual de minereu de nichel, cel mai mare producator de nichel din lume mai are aproximativ 15 ani pana la epuizarea zacamintelor sale. Ministrul le-a spus reporterilor ca nu a exclus posibilitatea ca rezervele sa fie mai mari daca tara „nu ar fi facut risipa in utilizarea nichelului”. Guvernul indonezian a dat asigurari recent ca va monitoriza satisfacerea cererii de nichel, in special,…