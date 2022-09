Stiri pe aceeasi tema

- ”In acest moment, deficitul la analiza pe primele sapte luni este de 2,41%, Ca atare, in momentul de fata atat cresterea economica cat si masurile care au fost la nivelul Guvernului au dus la anumite efecte”, a spus premierul. El a mai precizat: ”De asemenea, datoria publica a Romaniei in acest moment…

- In joc este o infuzie de numerar de 1,3 miliarde de dolari, pe care Trump Media & Technology Group (TMTG), care opereaza aplicatia Truth Social, ar trebui sa o primeasca de la Digital World Acquisition, compania de achizitii cu scop special (SPAC) care a incheiat un acord in octombrie pentru a lista…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a „sunat” marți, de la distanța, clopoțelul de deschidere la bursa de la New York. Zelenski a aparut pe un ecran video in spatele platformei de unde, in mod tradițional, se trage clopotul de deschidere. Traderii s-au exprimat zgomotos, in timp ce pe un banner…

- Bitcoin, cea mai valoroasasi mai cunoscuta criptomoneda din lume, a scazut sambata cu 1,5%, la 19.946 dolari pe unitate, in declin cu 298 dolari fata de inchiderea sa anterioara. Moneda este cu 58,7% sub maximul anului de 48.234 de dolari atins pe 28 martie. Ether, moneda legata de reteaua blockchain…

- Scriitorul Salman Rushdie, care a suferit ani de zile amenințari cu moartea dupa ce a scris „Versetele satanice”, a fost atacat, vineri, pe o scena din statul New York, transmite BBC. Fostul caștigator al premiului Booker Prize, in varsta de 75 de ani, urma sa vorbeasca la un eveniment al Chautauqua…

- Premierul Nicolae Ionel Ciuca a precizat ca prognoza de crestere economica a Bancii Mondiale la o medie anuala de 5,2 pentru perioada 2022 ndash; 2030 confirma trendul pozitiv al economiei romanesti si potentialul de dezvoltare pe termen lung.Prim ministrul a precizat ca sunt caracteristicile unei economii…

- Indicele paneuropean STOXX 600 a pierdut 0,50%, iar indicele MSCI al actiunilor la nivel global a scazut cu 1,17%. Euro s-a situat chiar deasupra paritatii fata de dolar, in conditiile in care importantul gazoduct rusesc Nord Stream 1, care livreaza gaze in Germania, a intrat in intretinere anuala,…

- Bursa de la New York a incheiat in creștere joi, dupa o cursa in rollercoaster, in condițiile in care președintele Fed a avut o noua audiere in Congres, aratandu-și din nou determinarea de a lupta impotriva inflației, potrivit AFP.