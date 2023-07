”Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a scazut in luna iunie, (cu 4,8 puncte) la valoarea de 54,2 puncte. Aceasta situatie s-a datorat componentei de anticipatii, care a inregistrat o reducere puternica, de 9,1 puncte, pana la valoarea de 47,7 puncte. Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni a crescut fata de exercitiul anterior si s-a situat la valoarea medie de 8,21%”, anunta CFA. In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, 94% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala). Astfel valoarea…