India propune o lege pentru interzicerea criptomonedelor şi înfiinţarea unei monede digitale oficiale Legea ”va crea un cadru legal care va facilita infiintarea unei monede digitale oficiale care sa fie emisa de Banca pentru Rezerve a Indiei”, potrivit agendei publicate vineri de camera inferioara a Parlamentului. Legea, care urmeaza sa fie dezbatuta in actuala sesiune parlamentara, prevede ”interzicerea tuturor criptomonedelor private in India, dar permite, cu anumite exceptii, promovarea tehnologiei care sta la baza criptomonedelor si utilziarea acesteia”. La jumatatea anului 2019, o comisie guvernamentala indiana a recomandat interzicerea tuturor criptomonedelor private, sub pedeapsa cu inchisoarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

