India: Peste 1.000 de morți au apărut pe malurile râurilor în zona Uttar Pradesh Poliția se cerceteaza sateni din nordul Indiei pentru a investiga descoperirea a circa o mie de cadavre ingropate in morminte de nisip de mica adancime sau aruncate de apa pe malurile raului Gange, determinand speculații pe rețelele sociale ca ar fi ramașițele victimelor COVID-19, scrie Euronews . In jeepuri și barci, polițiștii au folosit difuzoare portabile cerand oamenilor sa nu arunce cadavrele in rauri. „Suntem aici pentru a va ajuta sa efectuați ultimele rituri”, a spus poliția. Vineri, ploile au expus invelișurile de panza ale corpurilor ingropate in morminte de nisip superficial pe malul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

