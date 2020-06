Moartea unui barbat si a fiului sau, victime ale torturii politiei, potrivit familiei, dupa arestarea lor, a declansat in India un val de indignare impotriva brutalitatii fortelor de ordine, unele voci facand o paralela cu moartea lui George Floyd in SUA, relateaza AFP. J. Jayaraj, 58 de ani, si Bennicks Immanuel, 31 de ani, au fost arestati la 19 iunie in statul Tamil Nadu din sudul Indiei, acuzati ca au lasat magazinul deschis dupa ora legala, in ciuda masurilor de izolare in vigoare in legatura cu pandemia de coronavirus. Ei au decedat cateva zile mai tarziu la spital, potrivit unor surse oficiale.…