- Cel putin opt persoane au murit, iar alte 80 au fost ranite marti in explozia de la fabrica de artificii din centrul Indiei, care a provocat o minge de foc, anunta autoritatile, relateaza AFP. Mai multe persoane au murit in urma unei busculade provocata dupa explozie, scrie News.ro.Imagini difuzate…

- Ceata densa a perturbat cursele aeriene si circulatia trenurilor in New DelhiCursele aeriene si traficul feroviar din capitala Indiei, New Delhi, au fost perturbate marti dimineata din cauza unui strat gros de ceata care a invaluit intreaga regiune, reducand vizibilitatea la doar 50 de metri in anumite…

- Se preconizeaza ca economia Indiei va trece in frunte in urmatorii trei ani, conducand cresterea in regiune. Cresterea PIB-ul Indiei pentru anul fiscal care se incheie in martie 2024 va atinge 6,4%, a declarat luni agentia de rating intr-un raport separat, aceasta fiind mai mare decat prognoza sa anterioara…

- Echipele de salvare indiene i-au evacuat marti pe cei 41 de muncitori ramasi blocati de peste doua saptamani intr-un tunel rutier aflat in constructie, care s-a prabusit in nordul Indiei.

- Angajate intr-o veritabila cursa contra cronometru, echipele de salvare indiene i-au evacuat marti pe cei 41 de muncitori ramasi blocati de peste doua saptamani intr-un tunel rutier aflat in constructie si care s-a prabusit in nordul Indiei, informeaza AFP. „Sunt total usurat si fericit ca cei 41 de…

- Un oras din nordul Indiei care detinea de mai multi ani recordul mondial pentru cele mai multe lampi aprinse cu ocazia sarbatorii Diwali si-a pastrat titlul in acest weekend in care tara celebreaza festivalul sau anual al luminilor, informeaza DPA. Peste 2,2 milioane de lampi cu ulei au fost aprinse…

- Orezul reprezinta un aliment de baza esențial pentru mai mult de jumatate din populația mondiala, iar omenirea se confrunta cu cea mai semnificativa criza de aprovizionare din ultimele doua decenii. Restrangerea exportului de orez din India are un impact asupra piețelor internaționale de orez, punand…