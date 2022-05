India, al doilea producător de grâu din lume, interzice exporturile de grâu India a anuntat, sambata, ca interzice exporturile de grau, la numai cateva zile dupa ce preconiza un nivel record al livrarilor anul acesta. Masura luata din cauza caniculei, care a afectat recolta, ar putea duce la o scumpire a graului pe plan mondial, dupa ce piata interna a inregistrat deja cotatii fara precedent, pana la […] The post India, al doilea producator de grau din lume, interzice exporturile de grau appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

