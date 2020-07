Stiri pe aceeasi tema

- Preturile apartamentelor vechi cu 3 camere din Ca­pitala au crescut la nivelul lunii iunie, fata de mai la 97.900 de euro, fiind in medie cu 1.400 de euro sub cele de luna anterioara, potrivit datelor companiei de consultanta imobiliara SVN Romania.Acesta este si cel mai ridicat nivel atins…

- Doi barbați de 32 și 33 de ani din Capitala au fost reținuți de politisti pentru ca au agresat și jefuit un barbat.Acestia au fost in oaspetie la un amic unde au baut impreuna dupa care si-au amintit de o datorie mai veche.

- Preturile apartamentelor vechi cu trei camere stagneaza, insa numarul de anunturi a scazut in ultimele trei luni. In lunile martie si aprilie numarul anunturilor a scazut cu pana la 65%. Comparativ cu mai 2019, sunt cu 20% mai putine, arata datele companiei de consultanța SVN Romania, citate de ZF,…

- Prețul locuințelor ramane in continuare ridicat la Targu Jiu, in ciuda problemelor economice cauzate de pandemia de coronavirus. Cu toate ca toata lumea s-ar fi așteptat sa fie inregistrata o scadere, data fiind oprirea majoritații sectoarelor din economia locala și trimiterea a zeci de mii de oameni…

- Palatul si gradinile Bragadiru din Capitala sunt scoase la vanzare prin Artmark Historical Estate. Intreaga proprietate are o suprafata de 1,65 hectare. Palatul si gradinile Bragadiru au pret disponibil la cerere. Constructia din 1894 are o suprafata de 10.110 metri patrati care cuprind 120 de camere…

- Efectele crizei generate de pandemia de coronavirus nu se reflecta deocamdata in preturile apartamentelor, conform Imobiliare.ro. Dintre marile orase din Romania, doar in Constanta a fost observata o evolutie descendenta a preturilor apartamentelor. Pe fondul masurilor luate de autoritati,…

- Valoarea medie a unui apartament a crescut in aprilie fața de martie in marile orașe, cu excepția Constanței, unde prețurile s-au redus. Potrivit Imobiliare.ro, efectele Covid-19 nu se reflecta, deocamdata, in prețurile apartamentelor. Dintre marile orașe, doar Constanța a avut o evoluție general descendenta,…

- Cum a influențat pandemia piața imobiliara din Romania. Evoluția prețurilor apartamentelor in marile orașe Prețurile aparatamentelor la nivel național au inregistrat o scadere ușoara de 1,7%, in luna aprilie. In marile orașe insa locuințele au continuat sa se scumpeasca. Potrivit unei analize Imobiliare.ro,…