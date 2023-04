Index FIC: România, deficiențe majore la infrastructură și birocrație Romania continua sa obtina un scor slab din partea investitorilor la infrastructura, birocratie si transparenta si consecventa in aplicarea politicilor, ramanand in aceasta privinta necompetitiva din perspectiva investitorilor, conform rezultatelor celei mai recente editii a Business Sentiment Index (BSI) al Consiliului Investitorilor Straini. „In ultimii ani, mediul de afaceri s-a confruntat cu diferite crize si a fost intr-o permanenta stare de adaptabilitate si de identificare a solutiilor pentru provocarile legate de COVID, inflatie, criza din piata energiei si pretul utilitatilor, contextul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

