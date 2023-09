Guvernul a decis in ședința de joi ca parinții de gemeni, tripleți și multipleți sa beneficieze de o majorare cu 50% a indemnizației de creștere a copilului. Majorarea se va aplica și in cazul copiilor care se nasc in timp ce parinții primesc indemnizație pentru creșterea altui copil, transmite Ministerul Muncii Protecției Sociale. Majorarea a […] The post Indemnizațiile de creștere a copilului pentru parinții de gemeni, tripleți și multipleți, majorate cu 50% appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .