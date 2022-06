INCREDIBIL! S-au găsit bucăți de polistiren în loc de beton la podul prăbușit la Luțca Reporterii Observator de la Antena 1 au gasit bucați mari de polistiren expandat in pilonul podului prabușit de la Luțca. Polistirenul a fost pus in loc de beton, dat fiind ca e mult mai ieftin, potrivit Observator . Podul s-a prabușit joi dupa ce stalpii de rezistenta ai podului s-au rupt. Imagini similare cu polistiren sau pet-uri goale puse in structura de rezistența a unor cladiri au fost intalnite in China sau Turcia in urma unor cutremure care au dus la prabușirea acestora. Vezi aici imagini filmate de echipa Observator DNA anunța ca a deschis dosar penal dupa prabușirea podului din Neamț… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

