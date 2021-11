INCREDIBIL! Pacient operat pe partea dreaptă de creier, în loc de stânga Incident halucinant la Spitalul Judetean din Deva! Un pacient a fost operat de doua ori la cap, dupa ce medicul a incurcat partea stanga cu cea dreapta! Omul avea un hematom in stanga, insa medicul ar fi facut incizia in partea cealalta. Conducerea unitatii medicale a depus plangere penala impotriva doctorului, dupa acest incident. Deocamdata, medicul invinuit nu a comentat situatia. Pacientul de 83 de ani a fost diagnosticat la Spitalul judetean din Deva cu un hematom cranian, pe partea stanga. Medicul care era de garda din acea zi a decis sa il opereze imediat, insa a gresit partea unde trebuia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

