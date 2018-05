Stiri pe aceeasi tema

- Familia Simonei Halep are din nou probleme cu ANAF, din cauza datoriilor neplatite la stat. Fiscul a scos la vanzare o cladire din comuna Vulturu, proprietatea unei firme la care tatal numarului 1 mondial in tenisul feminin, este unic asociat și administrator.Citește și: Dragnea LAUDA grațierea…

- O fetita de sase ani din comuna Popricani, C. Strugaru, a fost somata de Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Iasi (CJAS) sa plateasca 35 de lei pentru ingrijiri medicale din 2015. In urma cu trei ani, fetita a fost implicata intr-un accident rutier, in urma caruia si-a rupt piciorul drept, si a…

- Fiscul va putea executa silit mai repede contribuabilii care au depus declaratia fiscala unica (Declaratia 212), deoarece conform noii legislatii aceasta devine titlu executoriu cand se atinge scadenta la obligatiile de plata, avertizeaza expertii.

- Caz scandalos în nordul Moldovei: Manastirea Golia, subordonata Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, trebuie sa plateasca în rate 50.000 euro daune dupa ce fostul stareț a tocat banii pe jocurile de noroc.

- Academia Romana a ramas fara peste 3.400 de hectare de padure, care au fost executate in data de 5 aprilie, la cererea avocatului Lucian Pitaru, fiind cumparate de firma BPW FOREST MUNTENIA SRL pentru 41,6 milioane de lei. „In data de 05.04.2018, la cererea avocatului ploieștean Lucian Pitaru, la sediul…

