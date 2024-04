Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii locali din Timișoara au aprobat luni, 1 aprilie, o alocare de 35 de milioane de lei pentru Colterm sub forma plații pierderilor tehnologice de acum doi ani, care va fi folosita la achiziția certificatelor de poluare. Aceasta suma se adauga subvențiilor peste 100 de milioane de lei aprobate…

- Autoritatile fiscale japoneze ii cer fotbalistului spaniol Andres Iniesta sa achite 580 de milioane de yeni (3,5 milioane de euro), reprezentand neplata unor impozite datorate statului pentru ca nu si-a declarat in mod corespunzator veniturile pe timpul sederii sale in aceasta tara, a relatat, vineri,…

- Autoritațile Buzaului anunța un proiect de 80 de milioane de euro, bani europeni, pentru asfaltarea șoselei catre o importanta zona turistica. Este vorba despre un nou tronson al drumului județean DJ 203K, care leaga localitatile Vintila Voda si Plaiul Nucului, ce va fi reabilitat in acest an.

- Regia Naționala a Padurilor Romsilva a anunțat, miercuri, intr-un comunicat de presa, ca in acest an va planta circa 26 milioane de puieți forestieri și va regenera 12.087 hectare in fondul forestier proprietatea publica a statului in cele doua campanii de impaduriri, de primavara și de toamna. Din…

- Fondurile totale alocate de la bugetul de stat pentru ajutoarele nationale tranzitorii (ANT) in sectorul vegetal vegetal pentru anul de cerere 2023 se ridica la peste 438,3 milioane de lei, respectiv 88,12 milioane de euro, potrivit unui proiect de Hotarare postat in transparenta decizionala de Ministerul…

- O companie de ride-sharing din Bucuresti a produs un prejudiciu de peste 9,7 milioane de lei la bugetul de stat, descoperit de inspectorii de la Antifrauda in urma unor controale Fiscul nu precizeaza, insa, numele companiei cu probleme care activeaza pe piața de transport alternativ de persoane. ”Inspectorii…

- Comuna Sag va avea in acest an cel mai mare buget estimat din istorie, mai exact 55.305.000 de lei. Procentul destinat investitiilor este foarte mare, respectiv 77,6%. Bugetul estimat al anului 2024 in Sag este de 55.305.000 lei. In mare, structura de buget arata astfel: investiții – 77,57%; cheltuieli…

- Presedinta Agentiei Nationale pentru Sport, Elisabeta Lipa, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca bugetul alocat federatiilor sportive pana la finalul Jocurilor Olimpice de la Paris este de 104 milioane de lei, precizand ca strategia de finantare va fi total diferita fata de anii anteriori.…