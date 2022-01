Stiri pe aceeasi tema

- Circa 40.000 de oameni au protestat sambata la Viena, capitala Austriei, impotriva masurilor guvernamentale de combatere a pandemiei de coronavirus, inclusiv obligativitatea vaccinarii pentru populatie, transmite dpa. Potrivit politiei, demonstratia a fost in mare parte pasnica. Totusi, fortele de ordine…

- Romania și Japonia au relații tradiționale fundamentate pe valorile comune și pe convergența intereselor in problemele internaționale, a declarat Sorin Grindeanu, vicepremier și ministru al Transporturilor, joi, dupa intalnirea cu ambasadorul nipon la București, Hiroshi Ueda. „M-am intalnit in aceasta…

- Sindicaliștii din sectorul feroviar au ajuns luni la un acord cu Ministerul Transporturilor și vor beneficia de o creștere de salarii de circa 10%, de la inceputul anului 2022, ca o prima etapa pentru aplicarea Statutului personalului feroviar, conform surselor Economedia. Potrivit acestora, la discuția…

- Premierul Nicolae Ciuca:a anunțat ca o aeronava Tarom va pleca la Pretoria pentru a-i prelua pe romanii blocați in Africa de Sud. Alte 50-60 de locuri vor fi puse la dispoziția cetațenilor UE, care se afla in aceeași situație. Cel mai probabil, aeronava urmeaza sa plece in aceasta noapte catre Pretoria.…

- Germania a transferat in strainatate primii pacienti COVID-19 in timp ce al patrulea val al pandemiei pune o mare presiune pe sistemul sau sanitar, care desi are sectii de ATI bine echipate se confrunta cu problema personalului medical insuficient, relateaza agentia EFE joi, cand Germania a inregistrat…

- Aproape 2.700 de proprietari vor fi expropriați pentru ca pe terenurile lor vor trece drumul expres Craiova – Pitești și bretelele de legatura la drumurile deja existente. Conform Hotararii de Guvern publicata in Monitorul Oficial, este vorba de 2.683 de proprietari ce vor beneficia, in total, de 2,6…

- Eric Adams, un afro-american, fost ofiter de politie si sindicalist antirasist, a fost ales primar al New York-ului, au informat marti seara canalele americane de televiziune CBS si NBC, pe baza rezultatelor preliminare, relateaza miercuri AFP, citate de Agerpres. Alesul democrat, în vârsta…

- Austriecii s-au intors impotriva Partidului Popular Austriac (OVP), principalul partener in coalitia care guverneaza tara, dupa ce liderul formatiunii Sebastian Kurz a demisionat din functia de cancelar. Sprijinul pentru formatiunea conservatoare OVP s-a prabusit de la 34%, la 26% dupa izbucnirea scandalului…