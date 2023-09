Incredibil! CFR călători oferă vagoane de dormit cu… ploșnițe! Deputatul Ovidiu Victor Ganț, de la Forumul Democrat al Germanilor din Romania (FDGR), a mers de la București Nord la Timișoara Nord cu un tren al SNTFC CFR Calatori, la vagon de dormit, și s-a trezit ciupit de ploșnițe. Cazul sau nu e unic. Calatoria cu trenul este o aventura in Romania, nu doar fiindca dureaza enorm de mult, ci și pentru faptul ca poți fi ciupit de insecte. Și nu orice fel de insecte, ci ploșnițe. A pațit-o in vagonul de dormit al CFR Calatori deputatul Ovidiu Victor Ganț, de la FDRG, calatorind de la București la Timișoara. Cațiva pasageri care au calatorit de la București… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Ovidiu Victor Gant, din partea Forumului Democrat al Germanilor din Romania (FDGR), a fost ciupit de plosnite intr-un tren cu care calatorea de la Bucuresti Nord la Timisoara Nord. Suparat, el s-a plans ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, si directorului general al operatorului feroviar…

- Scene de lumea a treia pentru deputatul de Timiș Ovidiu Ganț. Acesta a fost atacat de ploșnițe in timp ce calatoria la vagonul de dormit al unui tren CFR cu care mergea spre București. Informația vine in plina greva a angajaților CFR, care se plang de salarii și condiții de munca.Deputalul Ovidiu…

- Un tren plecat din Suceava a ratat intrarea in prima gara de pe traseu, pentru ca pe șine era scurs ulei de rapița. Vineri dimineața, trenul IR 1752 Suceava Nord – București Nord a plecat din Suceava la ora 8,52, iar 11 minute mai tarziu ar fi trebuit sa opreasca la Verești (15 kilometri de Suceava).…

- Licitația pentru renovarea Garii de Nord a fost caștigata de o firma cu un singur angajat, cu afaceri pe minus. Potrivit unui anunt facut de Compania Nationala de Cai Ferate, asocierea dintre o firma din Maramures si alta din Bucuresti este responsabila de modernizare, iar investitia, facuta din fonduri…

- Cererea de plata numarul II din #PNRR a primit aviz pozitiv din partea Comitetului Economic si Financiar (EFC). Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, susține ca ”era ultimul pas necesar pentru ca European Commission sa adopte decizia privind plata celor 2,7 miliarde euro”. ”Astfel, ne așteptam ca ????????̂????????̆…

- Incredibil ce se intampla pe calea ferata din Romania: Un tren care circula pe ruta Cluj- București a ramas fara ușa in mers. Imaginile au fost facute publice de catre CFR Infrastructura, in urma disputei cu CFR Calatori pe tema acestui incident. Nefericitul eveniment a avut loc marți, cand ușa unui…

- Sorin Grindeanu anunța ca 150 de angajați din Ministerul Transporturilor vor fi dați afara. „Eu am in jur de 150 de posturi vacante in minister, din 600 – nu vorbesc de companii, (…) pe care le voi reduce. Nu am de ce sa le tin. Evident. Si sigur, exista companii care vin din spate, de la inceputul…