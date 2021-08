Stiri pe aceeasi tema

- Bugetele Programelor Rabla Clasic si Rabla Plus vor fi suplimentate cu cate 200 de milioane de lei fiecare, in perioada urmatoare, informeaza Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), intr-un comunicat de presa transmis. In timp ce Programul Rabla Plus va primi buget suplimentar din 21 august, Programul…

- Ceea ce se intampla la Ploiești cu circulația autovehiculelor de transport marfa cu o greutate mai mare de 3,5 tone intrece orice logica și poate intra oricand in Cartea Recordurilor. In primul mandat (2008-2012) de edil al Ploieștiului al liberalului Andrei Volosevic s-a adoptat regulamentul de circulație…

- ​Faimosul regizor american Quentin Tarantino a declarat ca și-a respectat promisiunea de a nu-i da mamei sale „niciun ban” din averea sa dupa ce aceasta i-a ridiculizat scrierile când era copil, relateaza Insider.Tarantino a facut dezvaluirea în cadrul unui episod al…

- Quentin Tarantino a dezvaluit ca a respectat o promisiune pe care a facut-o cu mulți ani in urma, in timpul unei discuții aprinse cu mama sa. Celebrul regizor a promis ca nu o va ajuta financiar pe cea care i-a dat viața, vreodata.

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in iunie 2021 cu 16,65% fața de Iunie 2020, atingand un volum de 11.853 unitați. Pe primele șase luni din 2021 nivelul inmatricularilor de autoturisme noi in Romania a atins nivelul de 47.698 unitați, o scadere de 3.87% fața de perioada similara…

- Cantaretul canadian The Weeknd va fi co-autor si star al unui serial, aflat in pregatire la HBO. Potrivit Variety, “The Idol” va spune povestea unei cantarete pop care incepe o relatie cu un proprietar enigmatic al unui club din Los Angeles, care este liderul unui cult secret. The Weeknd, pe numele…

- Celebrul rocker american Marilyn Manson a ales sa se predea politistilor din Los Angeles, dupa ce pe numele sau a fost emis un mandat de arestare pentru o agresiune pe care artistul ar fi comis-o asupra unei femei cameraman la un concert sustinut in 2019, in statul american New Hampshire.

- Jennifer Lopez și Ben Affleck au fost surprinși de paparazzi sarutandu-se. Zvonurile din ultima vreme sunt ca cei doi si-au reluat relatia. Mai multe fotografii și o inregistrare video realizate de paparazzi au fost publicate in New York Post. Cei doi au fost surprinși in timp ce se sarutau. Aceștia…