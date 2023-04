Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Marcel Boloș, se crede adevaratul premier al cabinetului Ciuca, fapt pentru care vorbește cu aroganța de totul sau despre nimic și trateaza cu sictir presa cat și pe ceilalți colegi din Guvern. 37 de persoane in slujba lui Boloș La ora actuala, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, are o echipa mai numeroasa decat cea a premierului Nicolae Ciuca. Practic, el are in subordine, atenție, șapte secretari de stat, doi subsecretari de stat, un secretar general și inca patru secretari generali adjuncți. La aceasta trupa de demnitari…