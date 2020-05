Stiri pe aceeasi tema

- Increderea in economia Romaniei s-a prabusit mai mult decat in timpul crizei financiare din 2008, arata datele publicate de Comisia Europeana. Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, spune ca in acest moment se suprapun trei crize – sanitara, economica si sociala.

- Pentru prima data in douazeci de ani de guvernare, Vladimir Putin se confrunta simultan cu un pericol triplu: criza economica, cuplata cu pandemia coronavirusului, deprecierea petrolului, principala sursa de venit a statului si saracia reala a majoritatii populatiei tarii.e acest fundal, increderea…

- Ziarul Unirea Cursul valutar a luat-o „RAZNA”: BNR anunța ca Euro a SARIT de 4.8 lei. Criza politica iși pune amprenta pe situația economica Cursul valutar a luat-o „RAZNA”: BNR anunța ca Euro a SARIT de 4.8 lei. Criza politica iși pune amprenta pe situația economica Situația politica și atmosfera de…

- Doua stiri: 1. Potrivit datelor BNR, datoria externa totala a Romaniei a crescut simtitor anul trecut. Datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 6,16 miliarde euro anul trecut, fata de 2018, la 106 miliarde euro, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR).