Încrederea americanilor în economia Statelor Unite a scăzut în mai la cel mai redus nivel din ultimele şase luni Sondajul publicat vineri de Universitatea din Michigan a aratat, de asemenea, ca asteptarile inflationiste pe termen lung ale consumatorilor au crescut in aceasta luna la cel mai ridicat nivel din 2011, o veste proasta pentru Rezerva Federala, dupa ce a semnalat saptamana trecuta ca ar putea intrerupe cel mai rapid ciclu de inasprire a politicii monetare al bancii centrale a SUA dupa anii 1980. ”Acest raport are un pic de stagflatie. Aceasta crestere a asteptarilor inflationiste este probabil sa se adauge la o discutie vie despre daca sa se mentina sau sa se creasca din nou dobanzile, la intalnirea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

