- Un barbat in varsta de 47 de ani, din comuna Miroslava, judetul Iasi, aflat la volanul unui microbuz care ducea mai multi copii intr-o excursie in Barlad, a fost depistat, sambata, sub influenta bauturilor alcoolice, pe DN 15D.

- Traficul pe drumul national DN24 Barlad - Tecuci este oprit, marti dupa-amiaza, in urma unui accident intre doua tiruri petrecut in zona localitatii Badeana, comuna Tutova."Traficul este oprit temporar pe DN 24 Barlad - Tecuci, in zona localitatii Badeana din cauza unei coliziuni fata-spate intre…

