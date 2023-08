Inconștiență dusă la extrem! Turist atacat de ursul pe care a încercat să-l hrănească - VIDEO In aceasta vara, mai mulți turiști au fost filmați in timp ce hraneau animalele salbatice pe Transfagarașan. Un turist strain a filmat un urs in timp ce ii punea motocicleta la pamant.De asemenea, mai mulți urși au fost semnalați in marile orașe, iar in Ploiești oficialii se chinuie de o luna sa prinda ursul care tot apare in oraș. Citește ș i Motociclist atacat de URS, pe Transfagarașan. Gestul inconștient cu care l-a provocat pe animal - VIDEO Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta vara, mai mulți turiști au fost filmați in timp ce hraneau animalele salbatice pe Transfagarașan. Un turist strain a filmat un urs in timp ce ii punea motocicleta la pamant.De asemenea, mai mulți urși au fost semnalați in marile orașe, iar in Ploiești oficialii se chinuie de o luna sa prinda…

- Un motociclist a fost la un pas sa fie ranit de un urs pentru care s a oprit sa il hraneasca pe Transfagarasan. Un motociclist a fost la un pas sa fie ranit de un urs pentru care s a oprit sa il hraneasca pe Transfagarasan. Inconstient, barbatul s a apropiat prea mult de animalul flamand care s a repezit…

- Un motociclist s-a oprit pe marginea drumului, pe Transfagarașan, pentru a hrani un urs. Gestul sau l-ar fi putut costa scump. Barbatul s-a dus sa hraneasca animalul din mana, astfel ca s-a apropiat foarte mult de el. Dupa ce ursul infuleca mancarea dintr-o inghițitura, cand barbatul se indeparteaza,…

- Continua interacțiunea intre oameni și urși pe Transfagarașan, unde un motociclist, cetațean strain aflat in trecere prin Romania a vrut sa hraneasca un urs, dar s-a apropiat prea mult de salbaticiunea care a ripostat.

- Un motociclist s-a oprit sa hraneasca un urs pe marginea drumului, pe Transfagarașan, iar gestul necugetat putea sa duca la o adevarata tragedie. ​Un motociclist, cetațean strain, s-a oprit pe Transfagarașan sa dea ceva de mancare unui urs, insa gestul sau era sa-l coste mult. In imaginile postate pe…

- Un motociclist a vrut sa hraneasca de aproape un urs pe Transfagarașan, dar acesta a sarit peste el. A avut noroc, insa, pentru ca doar a fost atins de animal, scapand nevatamat. Nu este prima data cand turiștii se apropie prea mult de urși ca sa-i hraneasca, deși acest lucru se pedepsește cu amenda,…

- Un motociclist care a vrut sa hraneasca din mana un urs pe Transfagarașan s-a apropiat prea mult de animal, care a sarit spre el. Turistul din Bosnia Herțegovina s-a retras la timp și a scapat la limita de un atac, relateaza Turnul Sfatului.

- Turistul din Muntenegru care traversa Transfagarașanul pe motocicleta a vazut un urs pe marginea drumului și s-a oprit sa-l hraneasca. Din fericire, turistul a fost doar ușor atins de urs și a scapat la limita de un atac. Momentul in care animalul salbatic a sarit spre el a fost filmat, potrivit Turnul…