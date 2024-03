Acuzații grave după sinuciderea polițistului din Roman: ce l-a împins la gestul extrem Bogdan ar fi muncit pana la epuizare, atat pe teren cat și la birou. Sindicaliștii acuza in presa locala ca barbatul era pus sa participe la atat de multe acțiuni incat nu mai apuca sa isi lucreze dosarele penale.Asupra lui erau presiuni enorme și din partea șefilor. Ramasese in urma cu soluționarea unor dosare, din lipsa timpului. Este binecunoscut deficitul de personal din Poliție, iar la Rutiera, aceasta problema se acutizeaza pe zi ce trece. Bogdan pur și simplu nu mai facea fața volumului mare de lucru, spune un sindicalist.Apropiații spun ca polițistul iși dorea sa plece de la Rutiera, dar… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

