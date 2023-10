Stiri pe aceeasi tema

- Reforma invațamantului romanesc a tot inceput, de vreo 30 de ani incoace. S-au schimbat mai multe programe școlare, elevii au acum computere, s-au mai introdus materii noi. Intre timp, invațam și noi, așa, in general, fara nicio legatura cu piața forței de munca, care, ce sa vezi, cere altceva. La sfarșitul…

- Ministerul Educației și Cercetarii va oferi 23 de locuri bugetare pentru programe de postdoctorat in anul 2024. O decizie in acest sens a fost aprobata in cadrul ședinței de astazi a Guvernului.

- Blocul Național Sindical informeaza ca pe 25 august 2023, la Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale, a avut loc o intalnire intre președintele BNS, Dumitru Costin și ministra Muncii și Protecției Sociale, Simona Bucura Oprescu, alaturi de reprezentanți ai Ministerul Educației – Romania- la nivel…

- Reforma domeniului de asistența sociala, care are menirea sa asigure accesul uniform și echitabil al populației vulnerabile la servicii sociale de calitate, a fost aprobata de Parlament in lectura a doua. PROIECTUL de lege, elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale cu suportul partenerilor…

- Guvernul pregatește, prin OUG care va taia cheltuielile publice, inființarea unei noi instituții de control. Direcția Generala Strategie și Revizuire Cheltuieli Publice va funcționa in cadrul Ministerului Finanțelor și va avea drept rol verificarea unor sisteme foarte importante.Noua instituție va…

- Alexei Buzu, ministrul Muncii și Protecției Sociale, a comentat reformarea sistemului de asistența sociala, care are menirea sa asigure accesul uniform și echitabil al populației vulnerabile la servicii sociale de calitate. Proiectul de lege, numit generic Reforma „Restart”, elaborat de Ministerul Muncii…

- Școlile profesionale, colegiile și centrele de excelența pot solicita, pina pe 25 august, finanțare in valoare totala de 25 de milioane de lei pentru proiecte de infrastructura. Este vorba despre o finanțare complementara acordata de Ministerul Educației și Cercetarii in baza unor propuneri de proiect…

- Ministerul Educației și Cercetarii anunța ca universitațile din țara au inceput admiterea pentru anul de studii 2023-2024. Instituțiile propun candidaților la studii 8704 locuri bugetare, pentru studii de licența, master, rezidențiat și secundariat clinic. Locurile sunt repartizate in funcție de necesitațile…