Stiri pe aceeasi tema

- Irakianul care a ars pagini dintr-un Coran in fata celei mai mari moschei din Stockholm miercuri, starnind furia lumii musulmane, a declarat joi ca va face acest lucru din nou peste zece zile, scrie AFP.

- Irakianul care a ars pagini dintr-un Coran in fata celei mai mari moschei din Stockholm miercuri, starnind furia lumii musulmane, a declarat joi ca va face acest lucru din nou peste zece zile, scrie Agerpres.

- Suedia si-a indeplinit obligatiile din acordul cu Turcia privitor la aderarea tarii nordice la NATO si a venit vremea ca parlamentul turc sa inceapa procesul de ratificare, a declarat miercuri, 21 iunie, ministrul de externe suedez Tobias Billstrom, potrivit Reuters și Agerpres . ”Consideram ca am facut…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat luni ca furnizarea acestor avioane din Occident catre Kiev va determina o escaladare a conflictului, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.„Trebuie sa tinem cont de faptul ca una dintre modificarile F-16 permite «gazduirea» de arme nucleare", a spus…

- Ministrul de externe suedez, Tobias Billstrom, a declarat, joi, ca a venit timpul ca Turcia si Ungaria sa ratifice cererea Suediei de aderare la NATO, informeaza Reuters. “Ne-am indeplinit toate angajamentele”, a spus Tobias Billstrom, inaintea unei intalniri informale a ministrilor de externe din statele…

- Premierul japonez Fumio Kishida a declarat miercuri, 24 mai, ca tara sa nu are planuri de a deveni membra NATO dar a admis intentia aliantei de securitate de a deschide un birou de legatura in Japonia, relateaza Reuters și Agerpres. Comentariile lui Kishida vin dupa ce ambasadorul Japoniei in SUA a…

- Suedia expulzeaza cinci diplomați ruși pentru activitați incompatibile cu statutul lor de diplomați, transmite Reuters. „Suedia l-a chemat pe ambasadorul Rusiei și l-a informat ca cinci persoane angajate la ambasada au fost rugate sa paraseasca țara ca urmare a unor activitați incompatibile cu Convenția…

- Riscurile unei confruntari militare directe intre Rusia și SUA, doua puteri nucleare, sunt in continua creștere, a afirmat Vladimir Iermakov, șeful departamentului de neproliferare nucleara din cadrul Ministerului rus de Externe, citat de agenția de stat TASS, relateaza Reuters.„Daca Statele Unite continua…