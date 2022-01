Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Sanatate Publica Brașov a anunțaț incidența la nivelul Brașovului. La nivel județean sunt 6.000 de cazuri de infecție cu COVID 19, respectiv o incidența de 9,24 la mie. Ticușu ramane singura comuna din județ fara niciun caz de infectare cu COVID 19. localitatepopulatieincidentacazuriMOIECIU473017,1281ORAS…

- Direcția de Sanatate Publica Brașov a anunțaț incidența la nivelul Brașovului. La nivel județean sun 4.352 de cazuri de infecție cu COCID 19, respectiv o incidența de 6,7 la mie. Cincu și Ticușu nu au niciun caz de infectare cu coronavirus. localitatepopulatieincidentacazuriBRAN531815,8084FUNDATA70015,7111ORAS…

- Direcția de Sanatate Publica Brașov a anuțat cifrele privind incidența in județul nostru și in localitați. Iata care este situația: 4.178 de persoane sunt infectate, respectiva o promila de 6,43. Doar in Ticușu nu sunt persoane infectate cu COVID 19. localitatepopulatieincidentacazuriFUNDATA70015,7111BRAN531815,4282ORAS…

- Va prezentam ultimele cifre privind incidența infectarii cu coronavirus in județul Brașov și in localitați, pentru ultimele 24 de ore. Astfel, in județ, oficial pozitive la COVID 10 sunt 3.225 de persoane, respectiv 4,96 la mia de locuitori (la o populație de 649.640 de persoane). Cele mai mari incidențe…

- Va prezentam ultimele cifre privind incidența infectarii cu coronavirus in județul Brașov și in localitați, pentru ultimele 24 de ore. Astfel, in județ, oficial pozitive la COVID 10 sunt 3.225 de persoane, respectiv 4,96 la mia de locuitori (la o populație de 649.640 de persoane). Cele mai mari incidențe…

- Direcția de Sanatate Publica Brașov a anunțat rata de infectare cu coronavirus in localitațile județului Brașov. Pentru prima data in ultimele 3 saptamani, incidența infectarilor a scazut sub 8 la mia de locuitori. In municipiul Brașov rata de infectare a coborat pana la 9,83 la mie. Situația completa,…

- Direcția de Sanatate Publica Brașov a publicat cifrele privind incidența inectarii cu COVID 19 in județul Brașov, unde sunt 6.757 de persoane depistate pozitiv, dintr-un total de 650.132. Sanpetru are cea mai mare incidența de infectare, 17,66 la mie, iar Sambata de Sus, cea mica, 1,86 la mie. Muncipiul…