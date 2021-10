Incidenţa COVID-19 în Bucureşti a ajuns la 16,27 la mia de locuitori Incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 in București a inregistrat, duminica, 17 octombrie, un nou record negativ. Astfel, potrivit site-ului Direcției de Sanatate Publica București, rata de incidența cumulata calculata la 14 zile este acum de 16, 27 la mia de locuitori. Recent, Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a respins propunerea Institutului Național de Sanatate Publica pentru instituirea masurii carantinei la „nivelul zonei metropolitane București”. Cu toate acestea, medicii spun ca singurele masuri care ar putea stopa raspandirea virusului sunt carantinarea Bucureștiului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

