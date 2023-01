Stiri pe aceeasi tema

- Un elev de 17 ani și-a atacat și ucis dascalul, 55 de ani, marți, 10 ianuarie, in sala de clasa a unei școli profesionale din Ibbenburen, landul german Renania de Nord – Westfalia, relateaza Bild . Elevul, care tocmai fusese propus pentru exmatriculare, s-a intors la colegiu marți dupa-amiaza, dupa…

- Un barbat in varsta de 50 de ani a fost ucis in bataie, luni dimineața, in incinta unei societați comerciale din Craiova. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Poliția din Dolj este in alerta dupa ce un tanar cu probleme psihice și-a omorat prietenul cu o drujba. Crima a avut loc in ajunul Craciunului, in comuna Calarași, iar criminalul nu a fost prins. Principalul suspect este S. Ștefanița Marcel și este cunoscut drept Fane Macarena, scrie presa locala. Potrivit…

- Un barbat din Valcea a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru tentativa de omor calificat, dupa ce a incercat sa iși omoare fratele și tatal. Barbatul beat i-a lovit pe cei doi cu mașina, i-a urmarit pe trotuar, iar dupa cateva tentative a ramas

- Valea Lupului ar putea avea liceu. Autoritatile scolare si-au dat deja acordul. "Primul pas pentru infiintarea unui liceu la Valea Lupului a fost facut cu succes! Avem acordul ISJ-ului. Clasa a IX-a pe care o propunem spre infiintare, pentru anul scolar 2023-2024, va fi cu profil real, specializare…

- Un baiat de 13 ani, elev in clasa a VIII-a la o scoala din judetul Galati, a fost injunghiat de catre un alt elev, cu un an mai mare, in timpul unei pauze. Elevul ar fi fost lovit in abdomen, cu o arma de tip briceag, de catre colegul sau, in varsta de 14 ani, […] Source

- O fetița de doar 16 luni din Africa de Sud a fost ucisa de o girafa, in circumstanțe inca necunoscute, a anuntat politia. Fetița se afla cu mama ei in vizita la o rezervație naturala cand s-a produs tragedia. Femeia este in stare critica la spital.

- Scurgerile de gaz care au afectat gazoductele Nord Stream care leaga Rusia de Germania sunt un "act de terorism international", a denuntat miercuri Vladimir Putin, dand asigurari ca acest incident foloseste Statelor Unite, Poloniei si Ucrainei. Beneficiarii sunt clari (...). Deoarece (acest incident)…