Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu aproximativ doua ore a fost solicitata intervenția unei ambulanțe la un local situat pe strada Ștefan Cicio Pop din municipiu. Din primele... The post Barbat in stop cardio-respirator, transportat de urgența la spital appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Un motociclist a fost transportat de urgenta la spital cu o ambulanta sambata, dupa ce a fost ranit intr-o coliziune despre care oficialii din Parcul National Death Valley din California au declarat ca a fost provocata de o tarantula, informeaza DPA.

- Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit luni seara la un accident rutier petrecut pe DN1 E60, pe raza localitații Bucea. ”In accident a fost implicat un singur motociclist, care a primit ingrijiri medicale din partea echipajelor noastre. Acesta a fost in permanența conștient și cooperant,…

- Un echipaj SMURD a acordat primul ajutor calificat unui tanar, de aproximativ 20 de ani, implicat intr-un accident rutier petrecut in zona sensului giratoriu de pe strada Observatorului. „Tanarul a fost transportat la spital pentru investigații și ingrijiri de specialitate. La fața locului…

- In timp ce se bucura de o vacanța in Milano, Maisie Lewis a observat primele semne ale unei probleme de sanatate. La intoarcerea acasa, a incercat sa se trateze pentru o infecție urinara. Starea ei s-a deteriorat, astfel incat a consultat un medic, potrivit informațiilor din Mirror.Dupa ce a primit…

- Articolul Accident teribil, pe DJ203K, la Maracineni. Un tanar de 17 ani, transportat de urgența la spital se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Un motocultor condus de un localnic in varsta de 17 ani din Maracineni a fost spulberat de o mașina care circula dinspre Maracineni catre Sapoca, la volanul…

- Momente cumplite, miercuri de dimineața, pentru un barbat de 39 de ani, din comuna Moroeni! Acesta a fost transportat de urgența la spital dupa ce a fost lovit de o mașina. Groaznicul accident a avut loc pe DN 71, pe raza localitații Moțaieni. In urma impactului, pietonul a fost ranit, fiind transportat…

- Actorul si prezentatorul britanic Stephen Fry a fost transportat de urgenta la spital dupa ce a cazut de pe scena unui eveniment organizat saptamana trecuta la Londra, unde a sustinut un discurs despre pericolele asociate inteligentei artificiale (AI), relateaza joi contactmusic.com, preluata de Agerpres.…