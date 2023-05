Incident șocant în Bistrița. Un sicriu dotat cu sistem de aer condiționat a luat foc în timpul priveghiului Un incident șocant a avut loc in timpul unui priveghi, in Bistrița. Sicriul a luat foc, cu persoana decedata in el, astfel ca a fost solicitata intervenția pompierilor, dat fiind ca flacarile s-au extins. Sicriul era dotat cu sistem de aer condiționat, drept urmare un scurtcircuit este principala ipoteza cu privire la cauzele incidentului. „Incendiul […] The post Incident șocant in Bistrița. Un sicriu dotat cu sistem de aer condiționat a luat foc in timpul priveghiului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

