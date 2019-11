Sher Khan este un barbat din Afghanistan care este pasionat de cricket. Zilele trecute el a mers in nordul Indiei, la Lucknow, pentru a vedea o partida, dar a avut o surpriza neplacuta cand a ajuns la hotel, el nefiind lasat inauntru. Socati de inaltimea afghanului, paznicii au blocat accesul uriasului de 2,48 metri. In tot acest timp localnicii au inceput sa se adune in jurul sau, inghesuindu-se sa-l vada pe acest gigant.

Sher Khan s-a vazut astfel nevoit sa mearga la cea mai apropiata sectie de politie, oamenii legii escortandu-l inapoi la hotelul Rajdhani. "Peste 200 de oameni au…