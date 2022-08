Incident socant: călugărițe răpite de un bărbat înarmat Patru calugarițe catolice au fost rapite pe o autostrada din Nigeria de catre barbați inarmați, a anunțat luni reprezentantul unei manastiri, informeaza Reuters. Din ce in ce mai multe bande inarmate au rapit pentru rascumparare oameni, inclusiv preoți, din sate și de pe autostrazi, in special in nord-vestul țarii, sporind insecuritatea in cea mai populata […] The post Incident socant: calugarițe rapite de un barbat inarmat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

