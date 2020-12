Incident scandalos în Arad, după ce o femeie a ieșit din izolare pe motiv că ar fi avut treabă în oraș! Ce riscă acum arădeanca

Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri din Capitala au fost reținuți de oamenii legii, fiind suspectați de comiterea unui furt de biciclete. Aceștia s-au dovedit a fi un tanar de 18 ani și un minor de 14 ani, anterior cercetați penal pentru comiterea mai multor infracțiuni.

- Fenomen neobisnuit intr-un orasel din Suedia. Cerul a capatat o nuanța bizara de violet, in timpul noptii. Incidentul ar fi fost provocat de activitatea unei ferme de cultivare a roșiilor. Culoarea ar fi fost rezultatul unui nou sistem de iluminat cu LED eficient din punct de vedere energetic, instalat…

- Un tanar in varsta de 19 ani, originar din raionul Cahul, a fost reținut de polițiștii Batalionului de patrulare, pentru ca a jefuit o femeie in plina strada. La scurt timp de la comiterea infracțiunii, acesta a fost identificat și reținut.

- Potrivit Jandarmeriei Arad, in momentul in care au vazut-o fara masca, jandarmii i-au cerut sa se legitimeze. In prima faza, aceasta a refuzat sa le prezinte oamenilor legii documentul de identitate. In urma verificarilor, s-a descoperit faptul ca femeia fusese confirmata pozitiv la testul…

- Ambasada Moldovei in Irlanda nu are deocamdata permisiune pentru desfașurarea alegerilor prezidențiale de pe 1 noiembrie. Misiunea diplomatica a publicat citeva anunțuri in care comunica despre negocierile pe care le are cu instituțiile abilitate din țara gazda, transmite Zugo.md. {{471457}}Pe 27 octombrie,…

- Caz terifiant in Capitala. O minora de 16 ani a fost omorita cu singe rece de iubitul ei, un tinar de 18 ani. Gelozia ar fi fost motivul care l-a determinat pe iubitul fetei sa recurga la acest gest necugetat. Intr-un moment de furie, baiatul a injunghiat adolescenta cu un cutit de bucatarie. "Intre…

- O locuitoare a capitalei a fost reținuta de Procuratura municipiului Chișinau, oficiul Ciocana, de comun cu Serviciul de Informații și Securitate și Inspectoratul de Poliție Ciocana, pentru pregatire de omor intenționat, din interes material, la comanda.

Elevii de clasa a opta incep școala fara manual de limba romana, ministrul Educației, Monica Anisie, explicand, duminica seara, ca, deși licitația a inceput devreme, s-a intrat in situație de urgența și termenele s-au prelungit.