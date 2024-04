Ca-n filmele de acțiune! O femeie a furat arma unui polițist și a împușcat 3 oameni. Totul în timp ce era încătușată VIDEO O femeie din Chile a impușcat și ranit grav trei oameni, in plina strada, dupa ce a furat pistolul unui polițist care incerca sa o incatușeze.Incidentul a avut loc intr-o piața aglomerata din Santiago și a fost surprins de o echipa de televiziune locala care transmitea in direct.Pe imagini se vede cum polițistul incearca sa o imobilizeze pe femeie și sa o urce in mașina de poliție, moment in care ea ii sustrage arma și incepe sa taga in toate direcțiile. Printre raniți se numara și cameramanul televiziunii locale.In cele din urma femeia a fost arestata și risca acum ani grei de inchisoare. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

