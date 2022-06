Stiri pe aceeasi tema

- Un fan al cantaretului britanic Harry Styles a cazut de la balcon in timpul concertului idolului sau, la Glasgow, in Scotia, au relatat mass-media locale. Nu se stie in ce stare se afla aceasta persoana dar, potrivit BBC barbatul „nu ar fi grav ranit". „Nu banuim nicio circumstanta suspecta, iar barbatul…

- Politistii de investigatie care au facut perchezitii la domiciliul bloggerului Ion Harghel, in dimineata zilei de vineri, au fost surprinsi pe o masina de model Toyota Corolla, cu numere de inmatriculare din regiunea transnistreana.

- Un incident devastator a avut loc intr-un cartier din Constanța. O femeie a decedat, dupa ce a cazut de la etajul opt al blocului in care locuia. Polițiștii au fost sesizați și s-au deplasat de urgența la fața locului.

- Un tanar in varsta de 19 ani a ajuns, marti, la UPU SMURD Targu Mures in stare grava dupa ce a efectuat un salt cu parasuta si, din primele informatii, aceasta nu s-ar fi deschis. Tanarul este in coma in acest moment, cu mai multe rani grave. „Este vorba de un pacient parasutist. Are politraumatism,…

- Sublocotenentul pm Valerica Leu a cazut la datorie in Afganistan, in timpul unei misiuni de interventie pentru securizarea unei cai de acces pe autostrada A1 Qalat Kabul .Pentru faptele sale de eroism a fost decorat cu Ordinul National Steaua Romaniei in grad de Cavaler, pentru militari, cu insemn de…

- Incident grav, in noaptea de joi spre vineri, la Clinica de Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala din Timișoara. Un barbat de 44 de ani, pacient, a fost ranit dupa ce a cazut de la inalțime. Polițiștii au deschis un dosar penal.

- Fiica secretarului general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, fost premier al Portugaliei, a primit ingrijiri medicale pe o plaja din regiunea Algarve (cea mai sudica din Portugalia) pentru "contuzii" dupa ce a cazut de pe o stanca, a relatat vineri dimineata presa locala, citata de EFE. Fii…

- Incident șocant intr-un liceu din orașul Flamanzi, județul Botoșani, unde un elev de 17 ani a ajuns la spital cu multiple arsuri grave dupa ce s-ar fi jucat impreuna cu alți colegi cu o substanța inflamabila și cu o bricheta, chiar in incinta liceului. Colegii baiatului susțin ca au incercat sa ii ia…