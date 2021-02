Stiri pe aceeasi tema

- Lui Barton Williams i se administrase ambele doze de vaccin fara sa stie ca fusese infectat. Barna critica bugetul mic alocat Educației de Guvernul Dancila. Acum, Guvernul Cițu a alocat 2,5% Educației Barton Williams in varsta de 36 de ani, era chirurg ortoped la un spital din America. Nu stia…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au deschis dosar penal in rem pentru ucidere din culpa in urma incendiului de la Institutul ”Matei Bals” din Capitala, in urma caruia patru pacienți și-au pierdut viața, iar o alta persoana se afla in stare grava, fiind intubata și ventilata. Procurorii…

- Un incendiu puternic se manifesta joi seara la locuintele comunitatii de romi din cartierul Sumuleu al municipiului Miercurea Ciuc, la fata locului intervenind trei echipaje de pompieri, cu trei autospeciale, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita. "Incendiu violent…

- Campania de vaccinare anti-COVID continua miercuri in alte 25 de centre de vaccinare din intreaga tara. Potrivit Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19, este vorba despre urmatoarele centre: * Bucuresti – Institutul de Pneumoftiziologie ‘Marius Nasta’,…

- Un incendiu a izbucnit in urma cu puțin timp, inainte de ora 14, in localitatea Bonțida. Din primele informații, incendiul se manifesta la fațada unui bloc. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat de urgența mai multe autospeciale din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența…

- Un incendiu a izbuncit la un apartament din municipiul Constanta.In urma cu cateva monente, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost solicitati sa intervina la un incendiu izbucnit la un apartament din municipiul Constanta, de pe strada Pescarilor.UPDATE:Potrivit…

- Un incendiu a izbucnit, duminica, la o ferma de crestere a bovinelor din comuna argeseana Bughea de Jos, anunța AGERPRES. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, la fata locului au fost trimise initial doua autospeciale de stingere cu apa si spuma…

- Spitalul Municipal Dorohoi functioneaza fara autorizatie de securitate la incendiu, din cauza ca unitatea medicala nu dispune de cai de evacuare pentru situatii de urgenta, a declarat, pentru Agerpres, inspectorul sef al Inspectoratului pentru Situatii...