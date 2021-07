Stiri pe aceeasi tema

- Polițist reținut pentru vatamare corporala grava, dupa ce victima agresata de acesta a decedat la 8 zile de la incident Polițist reținut pentru vatamare corporala grava, dupa ce victima agresata de acesta a decedat la 8 zile de la incident Un politist din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului…

- Un elev de clasa a VI-a de la Școala George Bacovia din Bucuresti, s-a aruncat pe geam, dupa ce ar fi fost batut și umilit de mai mulți colegi. Intr-o pauza, baiatul a sarit pe geamul clasei de la primul etaj al scolii, situat la aproximativ cinci metri inalțime, in timp ce unii dintre colegi […] The…

- Au ieșit la suprafața detalii despre momentul in care Meghan Markle și-a angagajat o bona de noapte care sa aiba grija de Archie. Aceasta a fost concediata la doar cateva zile din cauza unui incident.

- Incident bizar in India. O femeie in varsta de 76 de ani, din satul Mudhale, Baramati, India, despre care familia credea ca a murit de COVID-19, s-a trezit chiar inainte de a fi incinerata, potrivit p resei internaționale . The family of the 76-year-old woman was preparing for her last rites when…

- Un incendiu puternic a avut loc, duminica, in Barlad, județul Vaslui. Au fost cuprinse de flacari șase case, cu tot cu anexe. Locuințele erau foarte apropiate una de alta, iar focul s-a extins foarte repede. Acest lucru a facut ca intervenția pompierilor sa fie mult mai dificila. Pompierii au fost luați…

- Trei barci IRGC din Iran s-au apropiat prea mult de navele americane, din care cauza marina americana a tras focuri de avertizare. In apele Golfului Persic, trei barci ale Corpului Garzii Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran s-au apropiat rapid de doua nave de razboi americane, din care cauza una…

- O problema in alimentarea cu energie electrica a provocat duminica un incident la complexul nuclear subteran din Natanz, la o zi dupa ce Teheranul a pus in funcțiune noi centrifuge avansate de imbogațire a...

- Trei persoane au fost ranite in aceasta dimineata la Galati, dupa ce un sofer a pierdut controlul volanului si a ajuns cu masina pe trotuar, lovindu-i pe cei trei pietoni, care se aflau in fata unui chiosc. Au scapat ca prin minune cu viata si niciunul nu este grav ranit.