- Sedinta de plen de luni a Camerei Deputatilor in care se dezbatea motiunea simpla a USR a fost suspendata, dupa ce discursul ministrului Energiei, Virgil Popescu, a fost intrerupt de George Simion, lider al AUR, care a mers la tribuna si l-a luat de brat, avand si un schimb de replici cu Popescu. In…

- „Am fost la domnul Virgil Popescu la prezidiu sa ii spun ca e un hot, pentru ca este un hot. Nu e nicio agresiune, ca nu i-am facut nimic. (...) M-a deranjat faptul ca e un hot si i-am zis ca este un hot si vorbesc in numele a milioane de romani care sunt deranjati de facturile pe care le primesc. Si…

