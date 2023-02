Stiri pe aceeasi tema

- Fiul filozofului Mihai Șora, Tom Șora, a afirmat in timpul slujbei oficiate la Biserica Alba ca nu a fost inștiințat de moartea tatalui sau. „O cunoștința a surorii mele a citit pe Facebook ca a murit”, a spus el. Momentul tensionat s-a petrecut la finalul slujbei organizate marți, la ora 13.00, la…

- Slujba de inmormantare a filosofului Mihai Șora a fost marcata de un moment tensionat. Tom Șora, fiul filosofului, a luat cuvantul și a vorbit, timp de trei minute, despre relația cu tatal sau. Acesta a acuzat-o pe Luiza Palanciuc, soția cu 56 de ani mai tanara a lui Mihai Șora, ca a blocat relația…

- Cea mai mare grupare de traficanți de droguri care aduceau cocaina in București dar și in alte orașe mari din țara a fost destructurata de polițiști și procurori. Conform DIICOT, opt traficanți, dintre care doi de cetațenie albaneza, transportau cocaina și heroina din Olanda, in compartimente special…

- Avioanele de supraveghere NATO (AWACS) relocate in țara noastra din Germania aterizeaza marți la Otopeni. Ministerul Apararii Nationale anunța ca aeronavele din cadrul Fortei Aeropurtate NATO vor staționa in Baza 90 Transport Aerian din Otopeni, unde vor fi trimiși și 180 de militari. Baza permanenta…

- Tarifele anuale pentru intretinerea unui loc in cimitir sau a unei nise la crematoriu au fost majorate cu 50%, potrivit unui proiect adoptat in sedinta de vineri a Consiliului General al Capitalei. Astfel, se modifica urmatoarele taxe: tariful anual pentru intretinerea unui loc de 3 mp in cimitire:…

- Metroul din București va circula toata noaptea de Anul Nou, anunța compania Metrorex, care a facut public și programul de circulație a trenurilor. Și autobuzele care au program regulat de noapte vor circula in noaptea de Revelion. Toate liniile de metrou din Capitala vor fi deschise in noaptea de Revelion,…

- Cateva zeci de persoane, membri ai partidului condus de George Simion, s-au strans, vineri seara, in fața Ambasadei Austriei la București pentru a protesta fața de decizia guvernului de la Viena de a bloca aderarea Romaniei la spațiul Schengen. Liderul AUR a postat pe pagina sa de Facebook informații…

- Camionul Coca-Cola, din celebra reclama pentru sarbatorile de iarna, a luat foc din mers pe Șoseaua Giurgiului din Capitala, marți noapte. Incendiul a izbucnit, e pare, la partea din fața a remorcii Coca Cola, care era plina cu sticle cu celebra bautura racoritoare. Șoferul a sarit din mers și a reușit…