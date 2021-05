Incident între SUA și Iran, în Strâmtoarea Ormuz. O navă americană a tras focuri de avertisment Este al doilea incident din ultima luna in care nave militare ale SUA au fost nevoite sa traga focuri de avertizare din cauza a ceea ce Washingtonul considera a fi un comportament periculos al navelor iraniene din regiune. John Kirby, purtatorul de cuvant al Pentagonului, a declarat ca 13 vedete (nave rapide de mici dimensiuni) ale Gardienilor Revolutiei Islamice s-au apropiat la mai putin de 140 de metri de navele americane care escortau submarinul Georgia, inainte ca una dintre navele US Navy sa traga 30 de focuri de avertisment in doua rafale pentru a le forta sa se indeparteze, scrie Adevarul.„Dupa… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Este al doilea incident din ultima luna in care nave militare ale SUA au fost nevoite sa traga focuri de avertizare din cauza a ceea ce Washingtonul considera a fi un comportament periculos al navelor iraniene din regiune. John Kirby, purtatorul de cuvant al Pentagonului, a declarat ca 13 vedete (nave…

- O nava a Marinei americane a tras focuri de avertisment impotriva a peste o duzina de nave iraniene care se apropiasera de un submarin american in Stramtoarea Ormuz, a indicat luni Pentagonul, noteaza AFP. Treisprezece vedete de atac rapid ale Gardienilor Revolutiei, armata ideologica…

- O nava a Marinei americane a tras focuri de avertisment impotriva a peste o duzina de nave iraniene care se apropiasera de un submarin american in Stramtoarea Ormuz, a indicat luni Pentagonul, noteaza AFP, citata de Agerpres.

- O nava a Marinei americane a tras focuri de avertisment impotriva a peste o duzina de nave iraniene care se apropiasera de un submarin american in Stramtoarea Ormuz, a indicat luni Pentagonul, noteaza AFP. Treisprezece vedete de atac rapid ale Gardienilor Revolutiei, armata ideologica a Republicii…

- Trei barci IRGC din Iran s-au apropiat prea mult de navele americane, din care cauza marina americana a tras focuri de avertizare. In apele Golfului Persic, trei barci ale Corpului Garzii Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran s-au apropiat rapid de doua nave de razboi americane, din care cauza una…

- BUCUREȘTI, 12 apr – Sputnik. Trecerea navelor SUA in Marea Neagra sunt insoțite de un discurs agresiv, Moscova nu ințelege ce scopuri urmarește Washingtonul in Ucraina, a declarat ministrul Afacerilor Externe al Rusiei, Serghei Lavrov. Mai devreme, o sursa din MAE al Turciei a declarat agenției…

- MOSCOVA, 6 apr – Sputnik, Nikolai Protopopov. Publicația americana New York Times informeaza ca Pentagonul a hotarat sa faca acest lucru din cauza escaladarii ostilitaților in sud-estul Ucrainei, precum și a "creșterii activitații militare a Moscovei in regiune". Sputnik a analizat situația.…

- Statele Unite monitorizeaza "foarte atent" activitatea militara a Rusiei in Arctica, a anuntat luni Washingtonul, informeaza dpa. Intr-o conferinta de presa, un reporter l-a intrebat pe purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, cat de ingrijorat este Departamentul american al Apararii cu privire…