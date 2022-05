Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a anuntat, joi, primul caz de infectare cu COVID-19 de la inceputul pandemiei, informeaza AFP si Reuters. Acest prim caz, depistat in timpul testelor efectuate duminica la Phenian pe persoane bolnave si febrile, corespunde variantei foarte transmisibile Omicron BA.2, a precizat agentia…

- Medicii au prelevat, sambata, organele tanarului de 17 ani care va fi donator de ficat pentru fetita de 5 ani internata la Institutul Fundeni, diagnosticata cu Boala Wilson. Operatia de prelevare a avut loc la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe. Inima va fi transplantata la Targu Mures,…

- Forțele rusești incearca sa strapunga apararea ucraineana in Izum, in Harkov, in estul Ucrainei, prin relocarea unor unitați suplimentare in zona, incercand totodata sa stabileasca un control total asupra orașului Mariupol, spune armata ucraineana in raportul de dimineața. De asemenea, retragerea rușilor…

- Politistii din Hunedoara au stabilit ca bolovanul care a distrus acoperisul si plafonul unei case provine in urma unei detonari, de la fostul combinat siderurgic, aflat la aproximativ un kilometru de locul in care se afla cele doua imobile. In acest caz a fost intocmit dosar penal. Conform IPJ Hunedoara,…

- Un incident ciudat a fost raportat prin 112 de o familie din Hunedoara: o piatra a cazut prin acoperișul unei case, a gaurit tavanul și a distrus mobilierul. Pompierii au dus bolovanul cazut din cer la Insemex Petroșani pentru „o analiza amanunțita”. „S-au deplasat de urgența la locul indicat o autospeciala…

- Doi tineri au pus la megafon alarme de razboi, in noaptea de joi spre vineri, in orașul Sighetu Marmației, din județul Maramureș. Polițiștii de la IPJ Maramureș spun ca s-au sesizat in legatura cu acest caz dupa ce in mediul online a aparut un clip video. „Astazi, 4 martie, in urma apariției in mediul…

- Bursele europene au inceput tranzactiile, joi, in scadere puternica, urmand evolutia negativa a pietelor de capital la nivel global, in urma invadarii Ucrainei de catre fortele militare ruse. Indicele paneuropean STOXX 600 este in declin cu 3,25%, DAX al bursei din frankfurt cu 4%, iar CAC 40 al bursei…