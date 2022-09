Stiri pe aceeasi tema

- O mașina a intrat, luni, intr-un loc de joaca pentru copii, situat intr-un ansamblu rezidențial din Capitala. Cazul a fost preluat de Poliția Capitalei care face cercetari, dupa ce un copil care se dadea in leagan a fost ranit.

- Un medic din București, care a imprumutat 2.500 de euro de la un camatar, s-a trezit ca are de dat de cinci ori mai mult. Dupa ce a fost amenințat și mașina i-a fost vandalizata, el a depus plangere la poliție. Victima este un medic de 34 de ani din București. In urma cu doi […] The post Medic din Capitala…

- Mai sunt doar cateva zile pana pe 17 iulie, cand teoretic se termina recensamantul, iar in Capitala aproape jumatate din populatie inca nu s-a recenzat. INS a infiintat mai multe puncte fix in Bucuresti pentru efectuarea recenzarii, iar unele sunt deschise zilnic, deci inclusiv in weekend, chiar si…

- Meteorologii au emis, miercuri, o avertizare meteo Cod portocaliu de vijelii și ploi. București și 21 de județe sunt vizate. Alte judete se afla sub cod galben de instabilitate atmosferica. Avertizarea meteo Cod portocaliu intra in vigoare, astazi, la ora 12:00, și este valabila pana joi, ora 12:00.…

- Incident neașteptat in parcul Cișmigiu din București! Un copac inalt de peste 10 metri a cazut peste un loc de joaca unde se aflau mai mulți copii. Martorii au povestit ca sunt in continuare speriați de scenele la care au asistat și ca oricand s-ar fi putut intampla o adevarata tragedie. Iata cum s-a…