- In ultimele doua saptamani, carnea de porc s-a scumpit cu 25-. Pesta porcina care a dus la sacrificarea a peste o jumatate de milion de animale a afectat dramatic inclusiv pretul produselor finite. Din cauza pestei porcine africane, efectivele de animale s-au diminuat dramatic, iar preturile s-au umflat.…

- Vehiculul a derapat si a iesit de pe sosea in cartierul Sindhupalchowk, la nord de capitala Kathmandu, iar apoi a plonjat in raul Sunkosi, cazand in gol 50 de metri, au explicat autoritatile, scrie Agerpres."Pana acum, a fost confirmata moartea a 17 persoane si ranirea a 50" de oameni,…

- Un turist ceh a cazut, duminica seara, cu ATV-ul intr-o prapastie in munții din Maramureș. Starea acestuia este grava, iar in zona se afla animale salbatice. Salvamontiștii intervin pentru salvarea barbatului și au solicitat intervenția unui elicopter SMURD. Barbatul care facea parte dintr-un grup de…

- Salvamontistii din Maramures iuntervin duminica searta dupa ce un motociclist ceh a cazut intr-o prapastie si a fost grav ranit. Un elicopter a transportat salvatorii, iar in zona au fost trimisi si vanatori, pentru ca sunt animale salbatice.

- Cel putin o persoana a fost ucisa, iar alte zece sunt ranite in urma unui incident armat produs marti intr-o unitate de invatamant din Finlanda, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate. Un individ a atacat persoane in Scoala profesionala Savon, situata in incinta Centrului comercial Herman…

- Incendiile care au facut ravagii pe o suprafata de 4 milioane de hectare in Bolivia au provocat, de asemenea, moartea a cel putin 2,3 milioane de animale si au distrus in mod ''ireversibil'' o padure primara endemica, potrivit estimarilor preliminare ale specialistilor in domeniul…

- Ce specii de animale pot fi vanate toamna și iarna in țara noastra? Sunt vanatori pasionați mai ales de vanatoarea de pasari, alții indeosebi de vanatoarea de animale salbatice. Termenele pentru vanatoarea de animale salbatice: Vanatoarea de mistreți –mascul – a fost stabilita in perioada 1 ianuarie…

