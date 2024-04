Stiri pe aceeasi tema

- Milioane de indieni au sarbatorit recent festivalul Holi. Au dansat pe muzica festiva, au facut schimb de mincare și bautura și au aruncat unii in alții cu pudra colorata. Cunoscut pe scara larga drept festivalul hindus al culorilor, Holi marcheaza sosirea primaverii in India. Holi se bazeaza pe legenda…

- Comitetul de Investigații al Rusiei a anunțat ca a plasat pe lista sa cu persoane urmarite peste 700 de cetațeni straini care lupta in Ucraina. Printre cei peste 700 de combatanți straini se afla și un numar necunoscut de cetațeni romani. Prezența cetațenilor straini care lupta in armata ucraineana…

- Potrivit datelor Statisticii, 10.562 de romani sunt nascuți in 29 februarie, zi care apare in calendare odata la fiecare 4 ani. In lume sunt aproximativ 5 milioane de oameni nascuți in 29 februarie, iar șansele de a fi nascut pe 29 februarie sunt de 1 la 1.461

- Cel puțin doua persoane au fost ucise și alte cateva zeci au fost ranite intr-o explozie, in statul Oyo din Nigeria, care a prabușit și mai multe cladiri, potrivit Reuters.Operațiunile de cautare și salvare au fost in desfașurare miercuri (17 ianuarie), dupa o explozie mortala, la o reședința privata…

- Date spectaculoase despre o cetate dacica mai puțin cunoscuta. Comorile prețioase gasite in inima munțilorAflata in apropiere de Sarmizegetusa Regia, dar acoperita complet cu padure, Fața Cetei a ramas unul dintre cele mai enigmatice locuri din ținutul cetaților dacice. In apropierea ei, au fost…

- Cel putin 11 persoane au fost ranite, luni, intr-o explozie care a avut loc la hotelul Sandman Signature din centrul orasului Fort Worth din Texas, a anuntat Craig Trojacek, purtator de cuvant al Departamentului de Pompieri, relateaza digi24.ro .

- Cel putin 11 persoane au fost ranite, luni, intr-o explozie care a avut loc la hotelul Sandman Signature din centrul orasului Fort Worth din Texas, a anuntat Craig Trojacek, purtator de cuvant al Departamentului de Pompieri, relateaza CNN.

- Din 6 ianuarie 1291 dateaza un document in care este menționata pentru prima data denumirea orașului de azi, „Gerlahida”. Așezarea a fost locuita din cele mai vechi timpuri, iar urme ale civilizației umane apar inca din epoca de piatra. Un castru roman a fost ridicat aici la inceputul primului mileniu,…