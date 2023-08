Incident de Ziua Marinei: Steagul României s-a prăbușit! Intr-un eveniment surprinzator in Ziua Marinei, ceremonia de arborare a steagului in fața sediului Comandamentului Marinei Militare s-a transformat intr-un moment neașteptat. Steagul imens, care trebuia sa fluture mandru in bataia vantului, s-a prabușit la pamant dupa incercari stanjenitoare ale marinarilor de a-l ridica in poziție verticala. Ceremonia anuala, care celebreaza contribuția marinarilor la securitatea naționala și la apararea intereselor maritime ale țarii, a fost martora acestui nefericit incident in fața numeroșilor oficiali și a publicului prezent. Din imagini se poate observa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

