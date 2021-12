Stiri pe aceeasi tema

- Brigada Operațiuni Speciale Alba Iulia a participat la un FLAGRANT impotriva unui polițist local din Sibiu care ceruse mita Lucratorii de politie din cadrul Brigazii Operațiuni Speciale Alba Iulia au sprijinit o operațiune a Directiei Generale Anticoruptie – Serviciul Judetean Anticoruptie Sibiu Prim…

- Un polițist, in varsta de 45 de ani, este anchetat penal pentru lovire și alte violențe, deoarece ar fi batut cu o ranga, pe 4 decembrie, un alt barbat care ar fi venit in gospodaria agentului pentru a lucra. Barbatul agresa are 49 de ani. Polițist cercetat disciplinar, dupa ce a batut un barbat cu…

- Dupa ce timp de 2 ani i-a mintit pe procurori, sustinand ca nu a batut pe nimeni in viata lui, daramite pe seful Politiei Locale din Podenii Noi, edilul PNL Mihai Alionte si-a recunoscut fapta. Astfel, primarul cunoscut ca avand o sumedenie de scandaluri la activ, ar putea ajunge dupa gratii sau, cel…

- Un polițist local a fost batut crunt de o femeie din Galați! Barbatul a ajuns la spital cu numeroase traumatisme, dupa ce i-a spus acesteia sa iși puna masca de protecție. Incidentul s-a petrecut intr-o stație de autobuz din cartierul Țiglina 2, chiar in vazul lumii. La scurt timp, agresoarea a fost…

- O comisie din cadrul Jandarmeriei Romane se afla, marti, la sediul Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Prahova, pentru a efectua verificari dupa ce in spatiul public au aparut informatii referitoare la posibile nereguli inregistrate la concursul de admitere in scolile de subofiteri, potrivit…

- Un barbat de 70 de ani din județul Vaslui este acuzat ca și-a batut copiii cu biciul. Ambii copii sunt minori și au fugit de acasa de frica tatalui lor. Agresorul a fost arestat preventiv, informeaza Mediafax. Potrivit polițiștilor, copiii au 8 și 12 ani. Vineri, ei au fugit de acasa din cauza…

- Femeia a sunat la 112 si a reclamat faptul ca ar fi fost agresata si amenintata de barbatul de care se despartise. Ulterior, s-a stabilit ca acesta este politist.A fost deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violente si amenintare.Si sefii din IPJ Prahova au deschis o ancheta interna.

- Un barbat din judetul Sibiu a fost retinut dupa ce ar fi oferita o mita de 500 de euro unui politist care l-a prins conducand un autoturism desi nu detine permis de conducere, cerand contra banilor sa nu i se faca dosar penal, insa agentul si-a sesizat sefii, potrivit Agerpres. Potrivit unui…