Stiri pe aceeasi tema

- Familia lui Novak Djokovic a susținut, la Belgrad, o conferința de presa, la scurt timp dupa ce instanța i-a oferit sportivului permisiunea de a intra in Australia și a participa la primul Grand Slam al anului, de la Melbourne. Evenimentul a fost incheiat odata cu ultima intrebare despre presupus test…

- Libris, librarie online de referința pe piața din Romania, a vandut in 2021 aproape 2,4 milioane de volume. Mai mult de jumatate de milion de volume au fost comandate din București și Ilfov, unde media comenzilor a fost de 101 lei, la fel ca cea inregistrata la nivel național. Printre cele mai vandute…

- O ediție princeps a carții "Harry Potter and the Philosopher's Stone" scrisa de autoarea britanica JK Rowling a fost vinduta cu un preț record la o licitație organizata de Heritage Auctions din Texas, informeaza DPA vineri. Cartea a fost adjudecata joi pentru suma de 471.000 de dolari, cel mai mare…

- (P) Cititul devine pasiune odata cu inaintarea in varsta, insa dragostea pentru lectura se deprinde si se educa inca de cand suntem in pantecul mamei. Astfel ca nu este niciodata prea devreme sa citesti copilului tau.

- Carti cu autograf si importante manuscrise, provenind majoritatea din doua colectii importante - a familiei Tuculescu-Galaction si a poetului avangardist Sasa Pana - sunt scoase la licitatie joi, la Artmark.

- Județele dominate de PNL ar putea avea prefecți PSD și invers. Ioan Dirzu, in carți pentru a ajunge prefect de Alba Asocierea cu PNL la guvernare a deschis discuțiile in interiorul PSD, legate de prefecți. Potrivit unor surse Alba24, s-a discutat posibilitatea ca, acolo unde județul a fost caștigat…

- Patru persoane au fost reținute in cazul omorului de la Falești. Potrivit poliției, victimele ar fi trișat in jocuri de carți, motiv pentru care au fost omorați cu deosebita cruzime, fiind loviți in special in regiunea capului cu o ranga de metal.

- Inaltpreasfintitul Parinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a binecuvantat luni cladirea unde a functionat prima scoala romaneasca din Municipiul Targu Mures, informeaza eparhia. Apartinand parohiei Targu Mures I, cladirea restaurata (se afla in curtea Bisericii de Piatra) va deservi drept scoala…