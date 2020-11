Stiri pe aceeasi tema

- Dezvoltarea accelerata a comerțului online dar și poziționarea Bucureștiului drept hub logistic regional sunt atuurile care au dus la un boom al pieței spațiilor logistice. In primele noua luni ale anului, volumul tranzacționat a fost in creștere cu...

- Doru Husarciuc, proprietar al Cramei Dealul Dorului, a lansat anul acesta Crame Romania, un concept store online, pentru a acoperi pierderile provocate din timpul pandemiei. Ce iși propune prin acest magazin? Sa fie mai aproape de clienții care nu...

- Ritmul de crestere al comertului electronic a accelerat puternic anul acesta pe plan local, in contextul declansarii pandemiei, procesul de achizitie dintr-un magazin online fiind dictat in primul rand de pret si apoi de timpul de livrare, notorietatea retailerului sau de recomandari.Potrivit…

- ​Apiary Book, cea mai utilizata aplicație pentru managementul stupinei la nivel global, vizeaza sa obțina 150.000 de euro prin equity crowdfunding pe SeedBlink, cea mai mare platforma din Europa de Sud-Est pentru startup-uri tehnologice. Runda totala de finanțare este de 200.000 de euro, aceasta fiind…

- Europenii au neglijat sanatatea orala in acest an, deși sunt mai preocupați de problemele care țin de sanatate, in general, din cauza efectelor pandemiei. Este rezultatul unui studiu realizat in mai multe țari din Europa.

- Cercetarea, publicata in jurnalul stiintific Computers in Human Behavior, a inclus 320 de participanti din Wuhan care au oferit informatii despre modul in care au accesat si distribuit informatii pe teme de sanatate prietenilor, membrilor familiei si colegilor prin WeChat, cea mai populara aplicatie…

- Procurorul-sef al DNA, Crin Bologa, a afirmat, joi, ca procurorii anticoruptie au in lucru 64 de cazuri de coruptie in legatura cu achizitionarea de materiale pe timpul pandemiei de coronavirus, adaugand ca in aceasta saptamana va fi trimis in instanta unul dintre dosarele Unifarm. "In prezent, avem…

- ​Peste 30% dintre consumatorii români au facut mai multe plați contactless în detrimentul numerarului, arata datele unui studiu. Este probabil ca aceasta tendința sa continue, mai ales ca peste 40% dintre respondenți intenționeaza sa reduca sau sa înceteze sa utilizeze numerar în…