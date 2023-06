Stiri pe aceeasi tema

- Moaștele Sfantului Ioan Gura de Aur, expuse la Capela Sfanta Elisabeta din Cotroceni, au fost furate luna trecuta de un tanar de 25 de ani, care a mai patruns și in alte biserici de unde a sustras obiecte de cult, unele dintre ele susceptibile a face parte din patrimoniul național, potrivit unor surse…

- „De 2000 de ani, Biserica serbeaza Invierea. Pana anul acesta, Paștele a fost calculat tot timpul dupa ce au stabilit Sfinții Parinți la Sinodul de la Niceea, unde s-a spus foarte clar ca prima duminica dupa prima luna plina dupa echinocțiul de primavara se sarbatorește Paștele. Intai trebuie sa fie…

- Parintele Calistrat Chifan a explicat cand trebuie sa fie sarbatorit Paștele, dupa ce Bahonschi și Papahagi au propus o alta data, pentru unificarea cu Pastele catolic „De 2000 de ani, Biserica serbeaza Invierea. Pana anul acesta, Paștele a fost calculat tot timpul dupa ce au stabilit Sfinții Parinți…

- UPDATE: Episcopia Maramuresului si Satmarului a transmis duminica ca biserica din lemn in stil maramuresean din Parohia Borsa Complex a ars in totalitate. ”Biserica a ars in totalitate si nu au mai putut fi salvate multe lucruri. Biserica este noua, a fost construita in ultimii 30 de ani, deci nu este…

- Un incendiu violent a izbucnit la biserica din lemn din Borșa, județul Maramureș. Mai multe echipaje sunt in acest moment la fața locului pentru a stinge flacarile. Biserica de lemn din Borșa a luat foc in urma cu scurt timp. Patru echipaje de stingere sunt la fața locului pentru a opri incendiul. „In…

- Un preot și mai mulți credincioși din Hmelnițkii au batut, duminica, un soldat intr-una dintre bisericile Bisericii Ortodoxe Ucrainene care ține de Patriarhia Moscovei (UOC-MP), relateaza Ukrainska Pravda. „In videoclip il vedem pe soldatul Artur Ananiev, care, ca voluntar, a mers in prima linie ca…